È successo verso le 13 quando un uomo è entrato nel negozio spianando una pistola, probabilmente giocattolo, con cui, però, ha percosso il commerciante

Sul posto le volanti di polizia e la scientifica per i rilievi del caso. Sono in atto i soccorsi del tabaccaio che ha il volto insanguinato. È successo in pieno giorno dietro il palazzo della Regione. il mancato rapinatore si è dato alla fuga.



Articolo in aggiornamento

