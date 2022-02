Via delle Tofane, occupa alloggio pubblico e si allaccia abusivamente ai contatori di gas e luce. Denunciato

I Carabinieri di Rivarolo hanno denunciato un trentenne pregiudicato

Nel corso della mattinata di ieri, i carabinieri della stazione Rivarolo, durante un predisposto servizio teso ad infrenare l’occupazione abusiva di alloggi privati o di Enti pubblici, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici e per furto aggravato, un 30 enne genovese gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, senza aver diritto, occupava abusivamente un alloggio di edilizia popolare sito in via delle Tofane. Contestualmente si allacciava abusivamente al contatore dell’energia elettrica e del gas.

