Tentano di rubare superalcolici e alimentari alla Coop di Piccapietra, sei denunce della Polizia

Tre i tentati furti, uno a opera di un trentaduenne, cinque per mani di ragazzi

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato, ieri pomeriggio, in tre distinte interventi, un uomo di 32 anni e 5 giovani per il reato di furto tutti perpetrati alla Coop di Largo delle Fucine.

Nella prima operazione, alle ore 13.45, gli uomini dell’UPGSP hanno denunciato il 32enne che ha cercato di rubare all’interno del supermercato due bottiglie di super alcolici per un valore di circa 25 euro.

Nel secondo intervento alle 14.00, sempre nel solito supermercato, gli agenti del Commissariato Centro hanno denunciato tre giovani che hanno cercato di rubare alcune confezioni di generi alimentari per un valore complessivo di circa 20 euro.

Alle ore 17.00 l’ultimo intervento: teatro del furto sempre il supermercato di Largo delle Fucine dove due giovani sono stati denunciati, ancora dagli uomini di Centro, per aver cercato di rubare una bottiglia di super alcolici per un valore di circa 20 euro.

