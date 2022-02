Incidente in corso Gastaldi, bus elettrico contro pullman del servizio scuole. Tre feriti

Il mezzo elettrico Amt avrebbe toccato il pullman tentando di sorpassarlo, alla fermata davanti alla Casa dello studente

Tre per persone soccorse dalle ambulanze di Croce Bianca Genovese, Croce Gialla e Croce Rossa inviate dal 118. Sono state portate al pronto soccorso del San Martino, tutte in codice giallo, di media gravità. Inevitabili le ricadute sul traffico dell’arteria di collegamento tra centro e levante, oggi già molto provata dall’effetto domino sulla viabilità determinato dalle asfaltature in corso Sardegna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...