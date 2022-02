Camionista genovese muore in incidente in Svizzera

Fabio Luccherino, 49 anni, sindacalista, è stato colpito dal materiale scivolato da un muletto durante operazioni di scarico delle merci. Lascia moglie e figlia

Luccherino era delegato di categoria Filt Cgil ed era molto noto del calcio dilettantistico, tanto che la Asd Calcio Genova scrive un commovente addio parlando anche della sua attività come allenatore degli amatori nei campionato Aics.

«Ogni volta che succede, ormai troppo spesso, ci sembra di consumare un inutile rito quando diciamo che non si deve più morire sul lavoro e bisogna investire in sicurezza per evitarlo. Ma vogliamo continuare a farlo, anche se ci sembra di urlare al vento, visto che la strage continua – dicono alla Filt Cgil Genova e Liguria -. E lo dobbiamo a Fabio, ancora più forte di prima, diciamo: basta morti sul lavoro! A sua moglie e sua figlia vanno la nostra vicinanza e la promessa del supporto di tutta la CGIL per i momenti che le aspettano senza Fabio».

A Lucerna le autorità cantonali hanno aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

