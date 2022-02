Imbrattano di vernice rossa le colonne dell’arco di piazza della Vittoria, nei guai tre minori denunciati dalla PL

A condurre le indagini, il reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale. Sono stati individuati anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e alla prontezza di una testimone che ha ripreso i vandali all’opera

I fatti risalgono a venerdì 4 febbraio. Intorno alle 17, alla centrale operativa della Polizia Locale è arrivata una segnalazione da parte di una donna, secondo cui alcuni giovani stavano imbrattando con vernice spray il monumento al centro della piazza.

Una pattuglia della PL si è diretta in piazza della Vittoria. Qui, gli agenti hanno potuto verificare che la segnalazione corrispondeva al vero: le colonne in marmo del Monumento ai Caduti erano state deturpate con scritte di colore rosso. A terra, gli agenti hanno recuperato la bomboletta spray evidentemente utilizzata per vergare le scritte, che è stata posta sotto sequestro.

La donna artefice della segnalazione era ancora sul posto e ha mostrato agli agenti un video ripreso con il suo smartphone, aggiungendo di aver visto i giovani scappare in direzione della stazione Brignole. Gli operatori si sono mossi verso la stazione, ma i ragazzi si erano già dileguati.

Le indagini sono proseguite a cura degli agenti del reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale. Tramite i fotogrammi delle videocamere, gli operatori sono riusciti a individuare gli autori dell’atto vandalico: si tratta di tre minorenni, tutti di origini tunisine e domiciliati presso comunità con sede a Genova. I tre sono stati segnalati all’autorità giudiziaria competente e, successivamente, sottoposti a perquisizione delegata dalla Procura Minorile che ha permesso di trovare oggettivi riscontri. Dovranno pertanto rispondere dei danneggiamenti provocati al monumento.

