Un altro pedone investito. Trentenne in codice rosso

È successo ieri sera alle 20:45 in piazza Dinegro, a San Teodoro. L’uomo è stato falciato da un’auto

Il trentenne è stato soccorso da ambulanza e auto medica e trasporto in codice rosso, il più grave, al Pronto soccorso del San Martino. Sul posto le pattuglie del turno serale della Polizia locale, gli uomini del Pronto intervento e quelli del nucleo Infortunistica, sempre del reparto pronto intervento, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

È l’ennesimo pedone che negli ultimi giorni viene ferito gravemente nella nostra città.

