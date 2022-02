È incominciato sulla Liguria lo spettacolo del passaggio delle gru

Puntuali come un orologio svizzero, come il filosofo Kant, così abitudinario che quando la gente lo vedeva camminare in un posto poteva mettere a posto l’orologio. Così le gru (grus grus) che oggi, 15 febbraio, esattamente lo stesso giorno dello scorso anno, sono arrivate nei cieli della Liguria. Oggi i grandi stormi hanno solcato il cielo della nostra regione e, a Genova, sono state avvistate da Trasta

Video di Giampiero da Trasta

A monitorarle, in rete con tanti appassionati, animalisti, ecologisti, è il verde Angelo Spanò che alle 15:30 ce le segnalava in passaggio sopra Dolceacqua, nel ponente ligure, in volo vero levante, e più o meno alle 17:30 sopra Trasta dove le ha osservate e filmate Giampiero. «Arrivavano da 250ºgradi Ovest – spiega Spanò – quindi potevano proprio essere quelle che hanno sorvolato Dolceacqua».

Foto di Andreas Trepte da Wikipedia

La migrazione delle gru avviene dall’autunno inoltrato all’inverno e tra metà febbraio e l’inizio di marzo. È proprio in questo periodo che non è difficile vederle sorvolare a stormi di centinaia di individui la città o volare sul Beigua. Si può sentire il loro verso e scorgerle volare in formazione a “V”, dandosi il cambio alla testa dello stormo.

Nidificano nel Centro e nel Nord Europa e svernano in Africa, Spagna e Francia meridionale.

La gru comune è un uccello grande e maestoso e una gru di medie dimensioni. È lungo 100–130 cm con un’apertura alare di 180–240 cm. Il peso corporeo può variare da 3 a 6,1 kg .

I maschi sono leggermente più pesanti e più grandi delle femmine.

Questa specie è complessivamente grigio ardesia. La fronte e le tradizioni (la regione tra gli occhi e le narici degli uccelli) sono nerastre con una corona rossa sul capo e una striscia bianca che si estende da dietro gli occhi alla parte superiore della schiena. Il colore generale è più scuro sul dorso e sulla groppa e più chiaro sul petto e sulle ali. Le primarie, le punte delle secondarie, l’alula, la punta della coda e i bordi delle copritrici della coda superiore sono tutti neri e le copritrici maggiori si abbassano in pennacchi esplosivi.

Ogni due anni, prima della migrazione, la gru comune adulta subisce una muta completa, rimanendo incapace di volare per sei settimane, fino alla crescita delle nuove piume.

Sotto: l’articolo dello scorso anno

Mi piace: Mi piace Caricamento...