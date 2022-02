Bucci: «Non esiste alcun progetto di allungamento del porto verso Voltri»

Il Sindaco, stamattina, ha chiarito che non esiste alcuna delibera né alcun progetto per l’ampliamento del Psa verso ponente

Marco Bucci si è scagliato contro «chi mette in giro notizie false». Chi lo fa non dovrebbe avere diritto nemmeno ad essere cittadino genovese – ha detto a “la colazione col Sindaco”, oggi nel ponente genovese -. I genovesi sono onesti, hanno coscienza di quello che dicono, sono capaci di portare avanti idee, non vanno in giro di seminare zizzania».

La notizia, rimbalzata sulla rete e finita sui media, aveva determinato la rivolta dei cittadini di Voltri che stamattina si sono anche ritrovati davanti al locale dove si sta tenendo la diretta.

Il Sindaco ha voluto chiarire la situazione chiarendo che non esiste alcun progetto, né approvato né immaginato dall’amministrazione, che punti a espandere il porto verso ponente. «Il porto non andrà oltre il rio San Giuliano» ha chiarito Bucci.

