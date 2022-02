Il Senegal vince la Coppa d’Africa, festeggiamenti nei vicoli e a De Ferrari

I tifosi giallo-rosso-verdi nella nostra città si sono concentrati nella piazza da sempre fulcro di festeggiamenti per le vittorie della nazionale italiana e di Genoa e Sampdoria per esprimere la legittima felicità. Nel centro storico, però, hanno esagerato, colpendo ripetutamente e con forza le serrande dei negozi. Raffica di telefonate alle forze dell’ordine

È la prima volta per la nazionale guida da Aliou Cissé che si è imposta 4-2 ai rigori sull’Egitto (detentore di 7 vittorie). Il Senegal rinconcorreva la vittoria dal 1965. Due le finali perse nel 2002 e nel 2019. I rigori della vittoria sono stati battuti da Koilibaly (che gioca nel Napoli) e da Sadio Manè (che milita nel Luverpool). Proprio Sadio Manè aveva sbagliato un rigore a inizio partita. L’incontro si è giocato a Yaoundè, capitale del Camerun.

I molti senegalesi residenti a Genova hanno fatto festa, come è normale per ogni tifoso in tutto il mondo. Alcuni, però, nel centro storico, si sono lasciati andare un po’ troppo, percuotendo con forza le saracinesche dei negozi, circostanza che ha spaventato e infastidito i residenti (in gran parte all’oscuro della finale e della vittoria) che hanno telefonato alle forze dell’ordine per denunciare quanto stava accadendo.

