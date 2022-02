Camionista guida ubriaco in autostrada. Fermato dalla Polizia stradale in A10

Dopo avere urtato un veicolo in transito e le barriera di sicurezza lungo carreggiata autostradale, aveva ripreso il viaggio in direzione Ventimiglia

Nella mattinata di sabato è giunta al Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato di Genova, una segnalazione relativa ad un mezzo pesante di colore bianco che procedeva con una guida pericolosa sulla autostrada A/10 all’altezza di Albissola in direzione di Ventimiglia.

Immediatamente venivano allertate le pattuglie della Polizia Stradale in servizio di vigilanza lungo la tratta mentre le segnalazioni di altri utenti consentivano di acquisire altri dettagli utili ad intercettare nel più breve tempo possibile il veicolo scongiurando gravi pericoli per la sicurezza della circolazione stradale.

Poco dopo infatti, una pattuglia della polstrada di Imperia riusciva ad intercettare il mezzo pesante che dopo avere urtato un veicolo in transito e le barriera di sicurezza lungo carreggiata autostradale, aveva ripreso il viaggio in direzione Ventimiglia. Subito dopo l’area di servizio San Cristoforo nel Comune di Savona, con il supporto di una seconda pattuglia riuscita ad arrivare prontamente sul posto si poteva bloccare in condizioni di sicurezza lo spericolato conducente.

Quest’ultimo, un autotrasportatore straniero diretto in Spagna, sottoposto a due prove etilometriche veniva trovato con un tasso alcolemico pari ad 1,38 g/l , i controlli degli equipaggi, consentivano di accertare che lo stesso aveva intrapreso il viaggio senza inserire la carta tachigrafica nell’apposito dispositivo in violazione della normativa chene prescrive l’obbligo su tutti i mezzi pesanti al fine di registrare tra le altre cose il rispetto dei tempi di guida e riposo. Lo spericolato autotrasportatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato ad una sanzione pecuniaria sensi dell’art 179 cds, noncgè con il fermo amministrativo del veicolo. L’intervento tempestivo degli equipaggi della polizia stradale ha consentito di evitare le conseguenze più gravi del comportamento sconsiderato alla guida descritto.

Le campagne di sensibilizzazione hanno contribuito negli anni a diffondere la cultura di una guida consapevole, ed ogni giorno la vigile presenza di donne e uomini in divisa testimonia l’impegno costante della Polizia Stradale perrendere più sicure le nostre strade, ma episodi come questo dimostrano che ognuno deve fare la propria parte perché la strada è di tutti, basta un attimo e condotte di guida poco accorte possono causare conseguenze irreparabili.

