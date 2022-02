La situazione più difficile è sulla A26, dove ci sono 5 km di code tra il bivio con la A10 in direzione Masone

A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: coda di 1 km tra Bivio A10/inizio complanare Savona e Albisola per lavori; coda di 2 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori.

A26: coda di 5 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Mi piace: Mi piace Caricamento...