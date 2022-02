Un’altra tragedia sulla strada: muore un ragazzo di 18 anni

È successo alle ore 22.58 in via E. Toti. Il ragazzo, a bordo di un motociclo, è caduto da solo. La vittima, Marco Santeusanio, aveva compiuto 18 anni il 25 gennaio scorso

Stanotte si è verificato un incidente stradale a solo in cui è rimasto coinvolto un motociclista soccorso dal 118 in codice rosso, rianimato e trasportato al San Martino in gravissime condizioni. Il ragazzo, nonostante le cure immediate, è morto poco prima dell’una di notte nel nosocomio cittadino. A perdere la vita è stato Marco Santeusanio, residente a Marassi, che aveva compiuto la maggiore età soltanto qualche giorno fa.

In via Toti, a Staglieno, davanti alla piastra sul Bisagno, è intervenuta la polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa durante i rilievi.

Gli ultimi codici rossi e incidenti mortali sono tutti incidenti che coinvolgono motociclisti a solo e/o a torto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...