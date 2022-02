A scovare il responsabile sono stati i Carabinieri di Molassana

I carabinieri della Stazione di Molassana, dopo aver ricevuto una denuncia sporta da un 70enne genovese, hanno identificato e denunciato per truffa un 25enne gravato da pregiudizi di polizia. Quest’ultimou, su un sito internet specializzato, aveva fittiziamente messo in vendita una console per videogiochi, riuscendo a farsi consegnare dalla vittima la somma di 160 euro.

