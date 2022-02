Tentano di entrare in una casa, il vicino li sente e loro finiscono in manette

Hanno atteso che i padroni di casa uscissero, come ogni giorno, per andare a lavorare, poi si sono messi all’opera per forzare la porta, ma proprio quando c’erano riusciti alle loro spalle si sono presentati i carabinieri

È successo in via Cinque Santi a Oregina, dove un vicino di casa, sentendo gli inconsueti rumori, ha salvato i beni di una coppia la cui casa stava per essere svaligiata chiamando il 112. Quando i militari si sono presentati sul pianerottolo hanno trovato due cittadini marocchini di 36 e 41 anni con i mano gli arnesi da scasso. Erano appena aperto la porta, ma non hanno fatto in tempo ad entrare.

