La Polizia locale ferma due centauri spregiudicati nel quartiere Teglia 

Il Nucleo Polizia Stradale del reparto Pronto Intervento ferma due che guidavano in via Polonio a più di 110 km/h, quasi quattro volte il limite di velocità consentito (30 km/h)

Nuovo intervento degli agenti motociclisti del Nucleo Polizia Stradale del Reparto Pronto Intervento per impedire comportamenti pericolosi alla guida che compromettano la sicurezza in strada.

Ieri pomeriggio, una pattuglia in borghese ha fermato due centauri che procedevano a velocità sconsiderata per le vie del quartiere Teglia. Gli agenti hanno notato i mezzi a due ruote sfrecciare in via Ugo Polonio e si sono lanciati all’inseguimento dei motociclisti indisciplinati, che evidentemente avevano scambiato le strade del centro per un circuito di motociclismo visto che superavano i 110 km/h in un’area dove il limite di velocità è di 30 km/h e numerosi sono gli attraversamenti pedonali.

Non paghi, i due hanno sorpassato – completamente contromano – numerose auto nei pressi dell’incrocio che porta a Murta, creando un evidente pericolo per i veicoli che procedevano in direzione opposta.

Fortunatamente, il tragitto è stato breve: uno dei centauri è stato fermato praticamente subito, il secondo è stato rintracciato poco dopo. Entrambi sono stati convocati presso gli uffici della Polizia Locale: a tutti e due è stata contestata la condotta spregiudicata per l’alta velocità e le sconsiderate manovre di sorpasso. Per loro, anche la decurtazione di 15 punti patente, il ritiro immediato di quest’ultima ai fini della sospensione e una sanzione amministrativa di 254 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...