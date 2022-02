Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Si attendono i tecnici di Ireti per la riparazione e la messa in sicurezza

Il veicolo ha impattato contro altre auto in sosta e ne è risultata danneggiata la tubazione del gas. È successo in via Ventotene al Lagaccio. A scopo precauzionale. È stato necessario evacuare il civico 21. I Vigili del fuoco hanno disposto anche la chiusura della strada messa in atto dalla Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...