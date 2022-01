Vento di burrasca forte fino a 100 km l’ora da oggi pomeriggio a domani. Sopraelevata chiusa alle due ruote

Divieto anche per furgonati e telonati. Chiusi cimiteri, parchi e giardini

A seguito dell’avviso emesso questa mattina dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte dal pomeriggio di lunedì 31 gennaio e per la giornata di martedì 1° febbraio, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco (n. 9/2016 e n. 60/2016), che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:



divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”;

chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali;

chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

Il Centro Meteo Arpal ha emanato l’AVVISO METEOROLOGICO PER VENTO DI BURRASCA FORTE SETTENTRIONALE per DOMANI, MARTEDI’ 1 FEBBRAIO su TUTTA LA REGIONE.

Per OGGI LUNEDI’ 31 GENNAIO dal pomeriggio venti da nord/nord-ovest in intensificazione fino a burrasca su tutte le aree, possibili raffiche fino a 90-100 Km/h su crinali e sbocchi vallivi. Temporaneo aumento del moto ondoso fino a molto mosso da Sud Ovest con periodo 8 secondi su C.

DOMANI MARTEDI’ 1 FEBBRAIO dalle prime ore ulteriore intensificazione della ventilazione con intensità fino a burrasca forte e carattere diffuso su tutte le aree, possibili raffiche fino 110-120 Km/h. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Infine DOPODOMANI MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO nulla da segnalare.

Nelle ultime ore i venti si sono disposti dai quadranti meridionali su gran parte della regione (eccezione fatta per gli estremi, imperiese e spezzino) con rinforzi sui crinali: a Tanadorso, nel comune di Ronco Scrivia (770 metri d’altezza), una raffica ha toccato gli 86 km/h.

Sono previsti, da questo pomeriggio, venti da nord/nord-ovest in intensificazione fino a burrasca su tutta la Liguria. Possibili raffiche fino a 90-100 Km/h su crinali e sbocchi delle valli.

Per domani, martedì 1° febbraio, dalle prime ore ulteriore intensificazione della ventilazione con intensità fino a burrasca forte e carattere diffuso su tutte le aree, possibili raffiche fino 110-120 Km/h.

Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

