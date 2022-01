Inaugurato in Valbisagno il nuovo centro vaccinale della Cooperativa di Medici di Famiglia

Si trova nell’ASP Emanuele Brignole. Le prenotazioni via Cup, sul sito della Regione e presso le farmacie

È stato inaugurato in Valbisagno il nuovo Centro Vaccinale realizzato dalla Cooperativa di Medici di Famiglia, Medicoop Liguria. Il nuovo hub vaccinale è posto nel contesto dell’ASP Emanuele Brignole. La prenotazione avviene per i canali ufficiali già operativi: CUP, sito ufficiale della Regione dedicato alle vaccinazioni prenotovaccino.regione.liguria.it oppure presso le farmacie. Tra una decina di giorni sarà operativo un secondo hub vaccinale in piazza Suppini, sempre in Valbisagno, grazie alla collaborazione che Medicoop Liguria ha sviluppato con l’Associazione GAU e il Municipio Alta Valbisagno.

«Grazie all’accordo con la Regione Liguria è la prima volta che viene consentito ad una cooperativa di medici di famiglia poter organizzare un Centro Vaccinale – sottolinea Pier Claudio Brasesco, presidente di Medicoop Liguria -. Consideriamo questa opportunità un riconoscimento importante del nostro ruolo. Un coinvolgimento che, passando per questa fase di emergenza, può portare a definire insieme la gestione dei servizi territoriali nell’ambito della nuove Case della Comunità previste dal PNRR».

Mi piace: Mi piace Caricamento...