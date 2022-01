Tursi prova a convincere Volotea a non chiudere la base di Genova

Stamattina l’incontro tra l’assessore Maresca e una delegazione dei lavoratori

«Il Comune di Genova è a fianco dei lavoratori di Volotea che, dopo la decisione dell’azienda di chiudere la sede operativa all’interno del Cristoforo Colombo, rischiano di perdere il proprio posto di lavoro. Non vogliamo che la città perda lavoratori giovani e qualificati: cercheremo un dialogo con i vertici e ci faremo tramite a tutti i livelli istituzionali perché l’azienda dia un segnale di apertura per arrivare a una soluzione che tenga conto delle legittime istanze dei lavoratori e consenta di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali su Genova». Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale e logistico Francesco Maresca al termine dell’incontro di questa mattina a Palazzo Tursi con una delegazione di lavoratori di Volotea. «Genova è una città in espansione con prospettive di sviluppo infrastrutturale a medio termine che la renderanno sempre più attrattiva come piattaforma logistica a livello internazionale – commenta Maresca – avvieremo un dialogo con l’azienda perché possa rivalutare la scelta di chiusura e possa essere sventato il rischio di disperdere le professionalità dei lavoratori genovesi».

