Il pesto e il basilico genovese protagonisti di un servizio sulla tv francese che ha i maggiori ascolti Oltralpe

A colpire chi ha realizzato il servizio andato in onda ieri, le modalità di raccolta delle piantine che si esegue in bilico su una tavola per non calpestare le altre: un particolare ignoto, probabilmente, anche a molti genovesi. Si parla anche del campionato di pesto al mortaio con Roberto Panizza, inossidabile testimonial armato di mega mortaio e pestello

La seconda salsa più nota al mondo, dopo quella al pomodoro, sbarca al tg delle 20 della televisione più vista di Francia. Si tratta di TF1, Télévision française 1, un canale televisivo generalista francese primo per ascolti. Trasmette solo due notiziari al giorno, anch’essi i più seguiti in Francia. In quello della sera si sono viste le pianticelle di basilico e il pesto raccontati con occhi diversi da quelli – noi – per cui il profumato mazzetto è un appuntamento quotidiano. Il servizio racconta di come si raccolgono le piantine senza rovinare le altre, in bilico su assi di legno che di spostano quando è l’ora di passare in un’altra zona della serra. Sotto, cliccando, potete vedere il servizio.

LìIl servizio racconta anche cosa succede al raccolto. Sia l’inscatolamento per il trasporto sia la forma più “nobile” del pesto, quello fatto con mortaio e pestello in legno. L’ormai celebre mortaio di Roberto Panizza, patron del Campionato mondiale di pesto al mortaio pesa oltre 40 chili. Nelle immagini si vedono anche momenti di didattica.

