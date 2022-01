In fiamme i ponteggi e la mantovana di un palazzo di via Pre’. Sono intervenuti i Vvf

Si tratta del civico 12, da anni e anni diroccato, che ora è destinato a un recupero per diventare uno studentato

Incendio, stanotte, in via Pré dove parte dei ponteggi e la mantovana di legno che impediva che distacchi di intonaco arrivassero sui passanti sono bruciati. È intervenuta una squadra di vigili del fuoco. L’incendio ha coinvolto i civici 12 e 14, abbandonati e semicrollati (in particolare il civico 12) da moltissimo tempo e oggi oggetto del progetto Pré-Visioni elaborato dall’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci nell’ambito del piano di recupero della città vecchia.

Non si segnalano feriti. L’incendio è probabilmente di origine dolosa.

La strada è stata chiusa al transito dalla Polizia locale.

