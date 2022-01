Auto in fiamme in A12 in tratto di cantiere. autostrada chiusa in entrambe le direzioni

28 Gennaio 2022

28 Gennaio 2022 Cronaca Sono intervenuti i Vvf. Incolumi i passeggeri

Questa sera i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla A12, in direzione della Spezia, per l’incendio di una autovettura. Questa ha preso fuoco al km 34, subito prima della Galleria Maddalena, nel tratto di strada a doppio senso di marcia, obbligando così a chiudere la circolazione in entrambe le direzioni. I tre occupanti hanno abbandonato l’auto senza riportare problemi. Condividi: E-mail

