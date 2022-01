Il tratto tra Serravalle e Vignole Borbera è stato riaperto alle 8:30

Alle ore 8:30 sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, è stato riaperto il tratto compreso tra Serravalle e Vignole in direzione Genova, precedentemente chiuso per consentire l’uscita in sicurezza dall’autostrada di un mezzo pesante contromano.

Attualmente nel tratto interessato non si registrano turbative al traffico.



