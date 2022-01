Covid: plateau raggiunto e dati dell’incidenza in diminuzione. Restiamo in fascia gialla. TUTTI I DATI

Il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi: «80 accessi giornalieri in ospedale, ma abbandono della crescita che ha caratterizzato il mese di dicembre. Posti letto in media intensità e terapia intensiva, inversione di trend da crescita esponenziale a crescita lenta»

Per dare una scala del rischio, ha spiegato Ansaldi, guidare senza cintura determina il doppio del rischio di morire in caso di incidente. Guidare ubriachi causa cinque volte il rischio di morte rispetto alla guida da sobri. Chi non ha completato il ciclo vaccinale ha 8 volte il rischio di ospedalizzazione di chi lo è.

«Nell’ultimo mese e mezzo, per quanto riguarda la Clinica di Malattie infettive – ha detto il direttore Matteo Bassetti -, non ci sono stati ricoverati in gravi condizioni che fossero trivaccinati».

La trivaccinazione protegge al 70% dalla malattia sintomatica e del 95% dalla malattia grave.

Mi piace: Mi piace Caricamento...