Piero Parodi sarà ricordato nella Casa dei Cantautori genovese

Lo ha chiesto in consiglio comunale il consigliere Dem Stefano Bernini, sottolineando l’assenza delle istituzioni alle esequie del cantautore. Ha risposto il sindaco Bucci, occupato quella mattina nella commemorazione di Guido Rossa, facendo ammenda e concordando con la richiesta del consigliere

Una mozione d’ordine del consigliere Stefano Bernini (Partito Democratico) ha chiesto all’Amministrazione Comunale di attivarsi per ricordare la figura di Piero Parodi, il cantautore genovese scomparso lo scorso 21 gennaio all’età di 86 anni. Il consigliere Bernini ha suggerito, a questo scopo, di utilizzare il progetto della Casa dei Cantautori. Bernini si è rammaricato inoltre della mancata presenza di rappresentanti del Comune di Genova alle esequie, svoltesi lunedì 24 gennaio a Sestri Ponente e ha ricordato il valore dell’artista, autore di brani estremamente celebri e che ha collaborato con altri artisti di rilievo, come Paolo Villaggio.

Il sindaco Marco Bucci non s’è nascosto dietro un dito: «Nel concordare totalmente con l’intervento del consigliere Bernini, volevo approfittarne per dire che trovo molto valido il suggerimento della Casa dei Cantautori, progetto sotto l’egida della Regione ma che, come Comune di Genova, porteremo avanti per dare il giusto riconoscimento alla figura di Piero Parodi. Colgo anche l’occasione per chiedere scusa alla famiglia di Piero Parodi. Era mia intenzione partecipare al suo funerale, ma tutta la mattinata è stata occupata dalla ricorrenza dell’assassinio di Guido Rossa, che si è svolta con due momenti diversi. Mi auguro che questo messaggio possa arrivare alla famiglia Parodi, a cui in ogni caso scriveremo una lettera. Infine, tornando di nuovo alla proposta del consigliere Bernini, si tratta di un suggerimento valido che sarà sicuramente accolto».

Mi piace: Mi piace Caricamento...