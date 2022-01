A12, anziano imbocca scambio di carreggiata contromano e si schianta contro un tir

È successo alle 22 di ieri nella galleria Monte Sperone, tra il casello di Genova est e il bivio per la A7. L’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora

Inevitabile lo scontro frontale tra il veicolo condotto da un settantaduenne e un autocarro che si muoveva nella giusta direzione. Per fortuna, non gravissime sono state le conseguenze per il guidatore dell’auto che è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Martino in codice giallo. Sotto shock l’incolpevole autista del mezzo pesante.

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche la Polizia Stradale che ricostruirà la dinamica dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...