Meteo Arpal: a Genova nubi basse e sprazzi di sole

Ancora alta pressione ma un debole flusso meridionale favorisce la formazione di uno strato di nubi basse marittimo-costiere. Sul centro della regione il sole farà capolino solo a tratti mentre sugli estremi ci sarà spazio per schiarite anche ampie

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime, in calo le massime. A Genova tra 8 e 13 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: deboli meridionali, residui rinforzi da NNW al mattino su Centro-Ponente

Mare: tra poco mosso e mosso al mattino, in calo a poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Domani, mercoledì 26 gennaio

Persiste un flusso umido meridionale associato a nubi basse più estese e compatte su Centro-Levante specie in mattinata, schiarite più ampie su estremo Ponente in estensione al resto della regione in serata

Temperature: in aumento

Umidità: su valori alti

Venti: deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica

Mare: in aumento da poco mosso a mosso

