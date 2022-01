Incidente in via Canevari, motociclista in codice rosso

25 Gennaio 2022

25 Gennaio 2022 Cronaca Lo scontro è avvenuto tra un autocarro e una moto, in via Canevari, poco prima delle 13:40 Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 61. È stato soccorso da ambulanza e auto medica inviata dal 118 ed è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale dell’Unità territoriale Valbisagno, distretto 3, quindi gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Condividi: E-mail

