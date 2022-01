Ventenne positivo al covid va in giro in auto, denunciato dai Carabinieri

È successo durante i controlli del fine settimana che hanno portato alla denuncia di quattro automobilisti genovesi. Alcuni di questi avevano un tasso di alcol nel sangue pari a oltre 4 volte quello consentito

Identificate circa 200 persone e controllati oltre 80 autoveicoli. Nel corso dei controlli, 4 automobilisti genovesi, di età compresa tra 20 e 30 anni, sono risultati positivi al test con l’etilometro, in alcuni casi con un tasso alcolemico che superava anche di 4 volte il massimo consentito. Sono stati quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Durante i controlli, a Chiavari, un equipaggio dell’aliquota Radiomobile, al termine dei necessari e approfonditi accertamenti, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus Covid 19, un 20 enne genovese, poiché, fermato alla guida della propria autovettura, risultava gravato da restrizione sanitaria per positività al virus covid 19.

