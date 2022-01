Il sindaco di Bogliasco contro la ztl di Nervi: «Ogni giorno code fino a Pieve»

Luca Pastorino: «Via a un comitato spontaneo per eliminare il semaforo di via Somma. Aderirò anche io»

«A distanza di oltre un mese dall’assemblea pubblica che si è tenuta a Nervi sulla questione della nuova viabilità, a oggi la situazione sull’Aurelia non è affatto cambiata. Abbiamo letto sui giornali di ipotetiche variazioni e di sperimentazione protratta per altri tre mesi ma la realtà è questa maledetta coda che tutti i giorni verso sera arriva fino a Pieve Ligure con disagi enormi». Questo il commento del sindaco di Bogliasco Luca Pastorino davanti all’ennesimo pomeriggio e sera di code da levante verso Genova dopo l’installazione di un ulteriore semaforo su via Donato Somma per permettere la regolazione del traffico modificato nel quartiere di Genova Nervi.

«Questo dà la misura della considerazione e della tempestività che il Comune di Genova sta mettendo verso i suoi cittadini, ma anche verso i cittadini della città metropolitana, in particolare di quelli di Bogliasco-Pieve-Sori. So che si sta formando un comitato spontaneo per raccogliere firme per questo semaforo a cui naturalmente parteciperò. Chiedo che l’amministrazione di Genova intervenga con estrema urgenza e dia corso a quanto promesso», aggiunge il sindaco di Bogliasco.







