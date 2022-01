Covid e scuole, Cgil: «Asl non invia in tempo le disposizioni di quarantena e i genitori devono usare le ferie»

Elena Bruzzese segretaria confederale di Cgil Genova: «Due anni di pandemia non hanno insegnato quasi nulla»

«In caso di contagio a scuola gli alunni vengono messi in dad, con problemi sia per i ragazzi sia per i genitori e certamente anche per il personale scolastico costretto ad affrontare quotidianamente situazioni di emergenza – dice Bruzzese -. La Asl infatti non riesce ad inviare in tempi rapidi le disposizioni di quarantena con il risultato che molti genitori non avendo la documentazione necessaria non possono chiedere i permessi e devono obbligatoriamente consumare ferie, riposi compensativi o altro per giustificare l’assenza dal lavoro»

«Le inefficienze del sistema si scaricano completamente sui ragazzi ma anche sui genitori, creando discriminazioni tra chi ha condizioni flessibili – prosegue la sindacalista -, come ad esempio un lavoro che permette lo smart working, o altri che sono legati al posto di lavoro e subiscono le conseguenze di questa disorganizzazione comprensibile all’inizio della pandemia, non certo dopo due anni».

