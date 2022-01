Incidente sul lavoro: piede di un operaio incastrato in una pressa industriale

Nell’impianto lavorativo di via Romairone sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato l’arto dal macchinario e i soccorsi inviati dal 118 che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Voltri

È successo questa mattina in un impianto industriale di via Romairone dove l’operaio è rimasto incastrato con un piede in una pressa. Il macchinario si è bloccato.

Trattandosi di infortunio sul lavoro, sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

