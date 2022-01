Cede la strada, 54 cade dal quad. Soccorso con l’elicottero sopra Sant’Ilario

Soccorso in codice giallo, l’uomo è stato trasportato al San Martino dall’elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi

È successo verso le 13:30 sopra Sant’Ilario, in salita dei Marsano verso la via Serra di Musanego, al confine con il Comune di Bogliasco. Il personale sanitario è arrivato a bordo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco perché le strade non sono carrabili con ambulanze. Probabilmente per quello il 53 enne si stava spostando col quad, unico mezzo che permette di percorrere quelle strette e accidentate vie. Secondo le prime notizie, la sede stradale sarebbe profondata in un tratto al massaggio del mezzo.

