Mostra il green pass intestato a un’altra donna: denunciata per sostituzione di persona dalla PL

È successo durante i controlli della Polizia Locale nei pubblici esercizi. Ieri 962 persone controllate e 8 sanzionate per il green pass, 20 persone controllate per assenza o scorretto uso della mascherina. Sono stati 39 gli esercizi controllati dalla Locale

Proseguono i controlli del rispetto delle norme sul Green pass da parte della Polizia Locale.

Ieri, giovedì 13 gennaio 2022, intorno alle 17, gli agenti erano impegnati nelle verifiche delle certificazioni verdi nel dehor di un pubblico esercizio di via Boccardo.

Durante i controlli, si sono resi conto di un’anomalia. Una donna, infatti, ha mostrato una certificazione che, in realtà, era intestata ad altra persona. Per lei, in base alla normativa vigente, è scattata una sanzione di € 400.

Entrambe le donne (l’intestataria del green pass e la donna sottoposta a controllo nel pubblico esercizio) sono state convocate stamane presso gli uffici del Reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di via Ortiz per essere ascoltate dagli agenti. Quella che ha esibito il pass non suo è stata quindi denunciata per sostituzione di persona. Le indagini sono ancora in corso.





