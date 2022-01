Orrore in Fontanabuona, cacciatore trova impiccato nel bosco

Il deceduto era un quarantanovenne di Rapallo. Non sembra ci siano dubbi sul fatto che si tratti di un gesto volontario

Il cacciatore camminava nei boschi della frazione Romaggi, in direzione del Monte Ramaceto, quando ha visto qualcosa penzolare da un albero. Si è avvicinato e, con orrore, ha potuto riconoscere il corpo dell’uomo che lì ha deciso di togliersi la vita.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per tirare giù il cadavere, il medico legale per asseverare il decesso (una pratica necessaria anche davanti alla dolorosa evidenza) e i vigili del fuoco che hanno provveduto a dare un nome alla salma. Sconosciute, al momento, le motivazioni che hanno spinto il suicida al tragico gesto. Il corpo non presenterebbe segni di violenza inferti da una seconda persona.

In copertina: foto di repertorio

