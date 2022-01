Ancora passeggeri positivi sbarcati da una nave Msc

Dopo i quaranta di lunedì scorso, sbarcati dalla Msc Grandiosa e accompagnati alle rispettive città di provenienza, oggi sarebbero almeno 9 quelli che viaggiavano nella Msc Fantasia ricoverasti in Rsa a cura della Protezione Civile della Regione Liguria. Non è noto se e quanti passeggeri siano stati, stavolta, accompagnati presso le loro case

«Dando attuazione alle rigorose misure previste dal protocollo – aveva spiegato lunedì in una nota la compagnia di navigazione -, i passeggeri positivi e i loro contatti stretti sono stati subito isolati in cabine con balcone e assistiti dal punto di vista sanitario, venendo sbarcati a Genova per, essere trasferiti in modalità protetta nelle loro abitazioni». Il protocollo, quindi, è stato seguito anche nella situazione odierna.

Dei passeggeri della nave da crociera arrivata oggi da Marsiglia al terminal crociere, nel porto della nostra città. La Msc Fantasia ha, poi, proseguito la rotta verso la tappa della Spezia.

