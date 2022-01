Sette migranti in un camion scoperti all’autogrill di Varazze

Il mezzo viaggiava in A10, diretto vero il confine francese. Con cinque adulti anche due bambini

Li ha scoperti la Polstrada durante uno dei tanti controlli nelle piazzole dell’autostrada del ponente ligure. Erano in un container trasportato da un mezzo pesante. Proprio nell’area di servizio dei Piani d’Invrea, tra Arenzano e Varazze, sono molti i migranti che sono stati intercettati anche recentemente.

Questa volta i migranti stanno bene, ma non è infrequente che siano in pessime condizioni a causa della disidratazione o, in stagione, del caldo patito a bordo della navi in arrivo dal Nord Africa.

I migranti sono stati portati in questura per l’identificazione.

