Nel 1997 aveva vinto “Il Premiolino”, prestigioso e più antico premio dedicato al mondo dell’informazione, fondato a Milano nel 1960



Il mondo del giornalismo è in lutto. I funerali di Luisita Diletta Forti, vedova Colli di Felizzano, si terranno sabato prossimo alle 10 nella basilica dell’Immacolata in via Assarotti.

Lascia i figli Lodovico e Margherita.

Prima di intraprendere la professione di giornalista era stata Miss Liguria.

