Non è stato travolto da un treno. L’ipotesi è quella che abbia avuto un malore. Non era, ufficialmente un senza fissa dimora (risiedeva a Novi Ligure), ma recentemente spesso frequentava le stazioni genovesi

Il corpo è stato trovato poco prima delle 2 di questa notte. La Polfer ha acquisito le immagini delle telecamere per stabilire cosa sia successo e il magistrato di turno ha deciso di far effettuare l’autopsia per accertare le cause del decesso

