Quaranta moto spinte in terra e danneggiate nella notte

È successo in via Gramsci, nella zona della Darsena. A causare il danno sarebbe stata una donna che avrebbe spinto i motoveicoli a terra uno dopo l’altro

Brutta sorpresa, stamattina, per una quarantina di motociclisti che posteggiano i mezzi sotto la sopraelevata in via Gramsci, in corrispondenza della Darsena. Stanotte, verso le 2, infatti, qualcuno ha spinto a terra i mezzi uno per uno. Sul posto le pattuglie notturne dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale che hanno acquisito le immagini delle telecamere che puntano sulla zona per identificare la persona responsabile dell’atto di vandalismo. Secondo le prime indicazioni si tratterebbe di una donna, probabilmente ubriaca. I sospetti si concentrano su una persona con problemi psichiatrici che frequenta la zona.

