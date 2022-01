Ubriaco, si introduce in Tribunale dalle scale antincendio la sera di Capodanno

È successo ieri sera quando l’uomo è salito per 10 piani sulla scala esterna fino a quando ha trovato una finestra aperta. E da lì è entrato

Si è introdotto così all’interno di Palazzo di Giustizia, cominciando a girare per i corridoi. I guardiani lo hanno visto grazie alle telecamere interne e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Gli agenti di Polizia lo hanno raggiunto e lui, appena li ha visti, si è avvicinato per chiedere informazioni su come poter uscire dal labirinto dei corridoi del palazzo.

L’uomo, un senza fissa dimora, è stato danneggiato per danneggiamento e invasione di edifici.

