Uomo ubriaco a piedi e poi sdraiato sulla sopraelevata. Soccorso e sanzionato dalla PL

Ad avvertire la centrale operativa della Polizia locale è stato un automobilista che si è trovato davanti l’imprevisto “ostacolo”

Alle 5:30 del mattino è arrivata alla centrale operativa della Polizia locale una chiamata che segnalava una persona a piedi in sopraelevata 300 metri prima dell’uscita della Foce. È intervenuto il personale dell’Unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera e del reparto Pronto intervento, insieme all’auto del funzionario di turno notturno.



L’uomo, visibilmente ubriaco, presentava anche ferite sulla testa probabilmente a seguito di ripetute cadute a terra e si era addirittura sdraiato sull’asfalto nella carreggiata in direzione levante, col rischio di essere investito da automobilisti o motociclisti in transito.

La persone è stata soccorsa dal 118 e trasportata al San Martino in condizioni di ubriachezza. È stata generalizzata e sanzionata dalla Polizia locale per aver messo in pericolo se stessa e chi percorreva la Strada Aldo Moro, oltre che per ebbrezza manifesta.

