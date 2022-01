Dieci ubriachi (tra cui due 15enni) e cinque feriti al San Martino nella notte di San Silvetro

I quindicenni sono stati soccorsi in coma etilico. Una persona intubata per aver assunto un mix di alcol e psicofarmaci. Una persona ferita da un petardo. Due le persone aggredite

Pesante bilancio per le conseguenze della nottata di Capodanno al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. In dieci sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso del nosocomio regionale in precarie condizioni. Tra questi, due quindicenni in coma etilico. Alla luce delle loro condizioni sono stati ricoverati.

Anche i petardi hanno fatto danni: una persona è stata ricoverata. Tre le persone ricoverate con traumi.

Nel corso della notte sono arrivate al pronto soccorso anche due persone, aggredite e ferite.

