Meteo Limet: cieli sereni o poco nuvolosi. Bel tempo anche a Capodanno

Situazione: si consolida ulteriormente il vasto campo anticiclonico presente sul Mediterraneo; nei prossimi giorni nubi basse lungo la fascia costiera, sole e temperature ben oltre la media sui rilievi.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: venerdì 31 dicembre 2021

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: al mattino della nuvolosità bassa inizierà ad interessare le coste del ponente, cieli sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio nubi basse in progressiva estensione all’intera fascia costiera, cieli pressoché sereni altrove.

Venti: in mattinata generalmente deboli di direzione variabile, dal pomeriggio si impostano dai quadranti meridionali con rinforzi fino a moderati sul Golfo.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: minime stazionarie; massime in lieve calo lungo la costa, stabili o in leggero aumento in quota.

Costa: min +8/11°C, max +13/16°C

Interno: min +2/12°C, max +12/19°C

