Molti cittadini della zona hanno segnalato la circostanza al centralino del numero di emergenza e ai Vigili del Fuoco

I Vvf stanno girando per la zona per cercare di rilevare eventuali concentrazioni di gas, ma non hanno, per ora, rilevato nulla. Una prima ipotesi è quella che le condizioni meteorologiche stiano spingendo odore di idrocarburi provenienti dal porto, forse da una nave

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...