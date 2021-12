Due ragazzi presi a calci e pugni in via Cantore e rapinati

Gli aggressori, coetanei delle vittime, li avevano già avvicinati in un locale, molestandoli. Quando i giovani sono usciti li hanno aggrediti e hanno rubato loro il telefono e il poco denaro che avevano con sé

Brutta avventura per due ragazzi sudamericani, aggrediti nella notte in via Cantore, a Sampierdarena, da due coetanei. I malviventi, dopo aver picchiato le vittime, si sono impossessati dei cellulari e di qualche spicciolo per poi darsi alla fuga.

I giovani aggrediti hanno chiesto aiuto a un tassista per chiamare le forze dell’ordine. Inutili le perlustrazioni delle volanti di Polizia che non hanno trovato i due violenti.

