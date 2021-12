Meteo Limet: temperature fino a 18 gradi e ristagno di inquinanti

Situazione: un forte anticiclone determinerà condizioni di stabilità nei prossimi giorni con il ristagno di nubi basse ed inquinanti in prossimità del suolo.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: giovedì 30 dicembre 2021

Avvisi: Nessun avviso

Cielo e Fenomeni: Giornata caratterizzata dal transito di velature anche dense e nubi alte con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Lungo le coste nubi basse specie a levante, in estensione al centro e parte del ponente in serata.

Venti: Deboli variabili in costa, rinforzi settentrionali sui rilievi.

Mari: Da mosso a poco mosso.

Temperature: In generale aumento specie le massime nelle aree interne.

Costa: min +8/11°C, max +13/16°C

Interno: min +2/6°C, max +10/18°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...