Torna l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia. Da febbraio il green pass durerà 6 mesi

Oggi Consiglio dei ministri alle 17 per le decisioni ufficiali. Obiettivo: fermare la variante Omicron che ormai rappresenta il 28,2% dei contagi in Italia

La cabina di regia a cui hanno partecipato stamattina, oltre al presidente del Consiglio Mario Draghi e agli esperti, anche i partiti di maggioranza, avrebbe anche inserito tra le misure da adottare il tampone per chi ha solo una o due vaccinazioni come per chi non ne ha affatto. Quasi scontato anche il taglio alla validità del green pass da 9 a 6 mesi a partire da febbraio.

