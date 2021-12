Controlli anti Covid della PL: 14 sanzioni per green pass e mascherina mancanti

Nella giornata di ieri la Polizia locale ha controllato 1.630 persone e 37 attività economiche. Tra i sanzionati anche il titolare di un’attività economica

Continuano i controlli della Polizia locale per il rispetto delle regole anti contagio, particolarmente necessarie in un momento in cui i contagi sono in salita. Undici persone sono state sanzionate perché prive di green pass dove richiesto (bus e pubblici esercizi). Due persone sono state sanzionate perché non portavano la mascherina, obbligatoria all’aperto in tutto il territorio regionale perché siamo in zona gialla.

